La domination de Yamal… Un véritable cauchemar pour Mbappé

Les passionnés de football attendent avec impatience la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et l’Espagne, programmée mardi soir.

Les Bleus ont validé leur billet pour le dernier carré en battant le Maroc 2-0, tandis que la Roja a disposé de la Belgique 2-1 dans un match haletant.

Selon le journal « L'Équipe », Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, cherchera à mettre fin à une série noire qui le hante : en club comme en sélection, il a disputé cinq matchs à élimination directe contre Lamine Yamal et les a tous perdus.

Le jeune Espagnol a systématiquement pris l’avantage sur l’attaquant français en matches à élimination directe, qu’il s’agisse de rencontres de club ou d’équipe nationale.

Face à la Roja, il a déjà connu deux revers en demi-finale : d’abord à l’Euro 2024 (1-2), puis en Ligue des Nations l’an passé (4-5).

En club, la star du Real Madrid n’a guère connu davantage de succès, puisqu’il a perdu trois finales face au FC Barcelone emmené par Lamine Yamal.

Il a ainsi perdu la finale de la Coupe du Roi 2025 (2-3) puis les Supercoupes d’Espagne 2025 et 2026 (2-5 et 2-3).

L’Équipe rappelle toutefois que Mbappé a déjà dominé Yamal en quarts de finale de la Ligue des champions 2023-2024, lors d’une double confrontation aller-retour, À l’époque, le Paris Saint-Germain avait perdu le match aller à domicile sur le score de 3-2, avant de s’imposer 4-1 lors du match retour en Espagne et de se qualifier. »