La direction de l’Union de Djeddah a pris une décision ferme concernant l’avenir de Consesao

La direction d’Al-Ittihad a tranché ce jeudi : l’entraîneur portugais Sérgio Conceição reste en poste.

Selon le quotidien saoudien Al-Yaum, qui cite une source proche du club, la direction a réitéré sa confiance à l’entraîneur portugais et l’a confirmé dans ses fonctions jusqu’à la fin de la saison.

Al-Ittihad a subi sa neuvième défaite de la saison en championnat Roshen, s'inclinant 3-4 face à Neom mercredi, au stade Prince Abdullah Al-Faisal de Riyad, lors d'un match reporté de la 29e journée.

Cette contre-performance intervient à quelques jours du coup d’envoi du parcours des « Tigres » en tours préliminaires de la Ligue des champions de l’Asie, où ils défieront Al-Wahda (Émirats arabes unis) mardi prochain en huitièmes de finale.

Cette décision intervient après la rencontre face à Al-Wahda en championnat, au cours de laquelle la direction a réitéré son soutien au technicien pour qu’il mène l’équipe jusqu’à la fin de la saison.

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Selon le journal, le technicien portugais s’attache actuellement à corriger les lacunes techniques observées, et fera l’objet d’une évaluation globale en fin de saison pour décider de sa poursuite de mission.

Prochainement, l’équipe affrontera Al-Wehda dans le cadre du tour suivant de la Ligue des champions de l’Asie, sur la pelouse du stade Al-Inmaa.