L'équipe d'Espagne a conclu la première mi-temps de sa demi-finale de la Coupe du monde, disputée mardi soir contre la France, en menant un but à zéro.

Les Matadors ont obtenu un penalty, transformé avec succès par Mikel Oyarzabal à la 22e minute.

Selon Stats Foot, les Bleus se sont retrouvés menés au score pour la première fois dans leur parcours à la Coupe du monde 2026.

Elle rappelle que les Bleus n’avaient plus concédé de but en demi-finale de Coupe du monde depuis la réalisation de la Croatie en 1998, avant de voir leurs filets trembler face à la Roja ce mardi.

Elle précise : « La France est désormais l’équipe ayant concédé le plus de penalties de l’histoire de la Coupe du monde, avec un total de 16. »