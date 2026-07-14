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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La défaite face à l’Espagne plonge les Bleus dans une dynamique négative

France vs Espagne
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É.-U.

L'équipe d'Espagne a conclu la première mi-temps de sa demi-finale de la Coupe du monde, disputée mardi soir contre la France, en menant un but à zéro.

Les Matadors ont obtenu un penalty, transformé avec succès par Mikel Oyarzabal à la 22e minute.

Selon Stats Foot, les Bleus se sont retrouvés menés au score pour la première fois dans leur parcours à la Coupe du monde 2026.

Elle rappelle que les Bleus n’avaient plus concédé de but en demi-finale de Coupe du monde depuis la réalisation de la Croatie en 1998, avant de voir leurs filets trembler face à la Roja ce mardi.

Elle précise : « La France est désormais l’équipe ayant concédé le plus de penalties de l’histoire de la Coupe du monde, avec un total de 16. »

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