La déclaration ridicule de Roberto Martinez sur Cristiano Ronaldo

Lors du rassemblement du Portugal pour les qualifications pour l'Euro 2024, Martinez s'est lancé dans une déclaration ridicule sur Cristiano Ronaldo.

Moins d'une semaine après la finale de la Ligue des Champions, c'est désormais aux sélections nationales de se mettre en oeuvre. Après l'Équipe de France hier à Gibraltar (0-3), c'est au tour du Portugal de se mettre en évidence ce samedi soir contre la Bosnie-Herzégovine. Soulagés par le départ de Fernando Santos, les supporters portugais redoutaient la nomination de Roberto Martinez à la tête de la Selecção. Et plus encore que sa liste, ce sont les déclarations du nouveau sélectionneur qui effraient désormais tout le monde. Car Martinez vient de se fendre d'une phrase ridicule sur Cristiano Ronaldo.

Martinez se ridiculise en parlant de Ronaldo

Assez peu loquace sur sa planification tactique et son système de jeu, Roberto Martinez s'est montré bien plus intéressé par les questions concernant Cristiano Ronaldo. Problème, le Catalan s'est ridiculisé lors d'une déclaration hallucinante : « Le fait qu'il ne joue pas en Europe mais dans le championnat saoudien est un avantage pour l'équipe nationale. » Avant de changer de sujet face aux mines déconfites des journalistes : « En Arabie Saoudite, son engagement est complet et c'est important dans un groupe, il est un exemple pour tout le monde. »

Une importance de l'expérience que Martinez va alors répéter plusieurs fois, laissant entendre que CR7 est davantage dans le groupe pour cela que pour ses qualités, une nouvelle grosse maladresse. Il va même lier le défenseur central Pepe dans le même bateau : « Cristiano et Pepe sont des exemples du football portugais et nous avons besoin de leur sagesse. Mais ils doivent s'entraîner sérieusement, nous avons besoin d'un environnement performant. » Pas sûr que les fans portugais soient plus rassurés, au contraire.