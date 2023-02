La déclaration forte d'Alexis Sánchez avant OM - PSG

Brillant depuis son arrivée à Marseille, Alexis Sánchez a encore fait monter la ferveur populaire avant le Classique avec une déclaration forte.

Excellent depuis son arrivée en provenance de l'Inter Milan, Alexis Sánchez est déjà entré dans le coeur des supporters marseillais qui adoubent son professionnalisme, sa hargne continue et sa technique soyeuse. À quelques jours du troisième Classique de la saison, le Chilien s'est fendu d'une déclaration forte envers l'OM.

Une prolongation à venir

Alors que l'OM s'apprête à affronter le PSG pour la troisième fois cette saison dans un Classique qui peut se montrer décisif dans la course au titre en Ligue 1, la star offensive des Phocéens Alexis Sánchez s'est confié au micro de Sky Sports. Et le Chilien y a clamé son amour pour le club marseillais.

Plus qu'aimer Marseille, l'ancien joueur du Barça et de l'Inter a déclaré vouloir continuer son aventure sur le Vieux Port : « Je suis heureux à Marseille. Je veux continuer ici ». Alors qu'il a rejoint l'OM pour un an, le contrat du Chilien contient la possibilité de prolonger une année supplémentaire leur collaboration si les deux parties ne s'y opposent pas. Rien ne semble donc pouvoir empêcher l'attaquant de briller sur les terrains français (et sans doute européens) pour encore un peu plus d'un an.