La déclaration étonnante d'Al-Khelaifi sur Luis Enrique avant Bayern – PSG

Bayern Munich vs Paris Saint-Germain

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, s’est exprimé sur l’avenir de Luis Enrique, dimanche, à deux jours du choc contre le Bayern.

Le Paris Saint-Germain sera aux prises avec le Bayern Munich, mardi, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue des Champions. Un choc qui devrait décider de la survie du club de la capitale dans la compétition et peut-être même de l’avenir de Luis Enrique. Mais à deux jours de la rencontre face aux Bavarois, Nasser Al-Khelaifi a tranché sur l’avenir du technicien espagnol, ce dimanche.

Nasser Al-Khelaifi conforte déjà Luis Enrique à son poste avant Bayern – PSG

Arrivé à l’été 2022, Luis Enrique a permis au PSG de remporter la Ligue 1 et la Coupe de France la saison dernière. En Ligue des Champions, par contre, l’ancien coach du Barça et le club parisien se sont arrêtés aux portes de la finale en se faisant éliminer par le Borussia Dortmund en demi-finale (1-0, 0-1). Cette saison, le PSG ne s’en sort pas aussi bien dans le nouveau format de la C1, ne pointant qu’à une inquiétante 25e place après quatre journées. Une situation qui met le club de la capitale (4 pts) au pied du mur à l’aube de la 5e journée. Une défaite face au Bayern Munich pourrait même sceller le sort du Paris Saint-Germain avec une élimination à la clé. Un dénouement qui pourrait obliger le PSG à prendre des mesures radicales à l’endroit de Luis Enrique, dont un licenciement.

Mais à deux jours du choc contre le club allemand, Nasser Al-Khelaifi a tôt fait d’écarter cette éventualité. Pour le président parisien, Luis Enrique ne bougera pas de son poste quelle que soit l’issue du match contre les hommes de Vincent Kompany. « Non, ce n’est pas vrai. C’est sûr parce que je l’ai dit l’année dernière, c’est une équipe qui a besoin du temps. On n’est pas pressés pour les résultats aujourd’hui. Pour moi, je suis très content et fier qu’on ait aujourd’hui une identité du Paris Saint-Germain… Luis Enrique, il est là avec nous », a assuré Nasser Al-Khelaifi au micro de Canal+Foot, ce dimanche.