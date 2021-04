La déclaration de Zidane sur un futur à la Juventus Turin

Ancien joueur de la Juventus Turin, Zidane assure que le club turinois a une place importante dans son coeur mais qu’il est concentré sur le Real.

Sous-estimé et pourtant toujours si décisif. Non, on ne parle pas de Toni Kroos ou d’un autre joueur du Real Madrid mais bien de leur entraîneur, Zinedine Zidane. Malgré quatre Ligue des Champions à son compteur, le Français est toujours compliqué à classer parmi le gratin européen.

Revenu dans le club madrilène il y a deux ans après une saison de repos, l’entraîneur français ne séduit pas autant que lors de son premier passage. Souvent remis en question depuis son retour, Zidane est annoncé au bord du précipice mais réussit à chaque fois à s’en sortir. Très certainement la marque des grands mais cela ne suffit pas à faire taire les rumeurs sur son avenir.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Casa Blanca, l’ancien meneur de l’équipe de France est souvent questionné sur ses projets futurs. Fidèle à lui-même, il préfère jouer la carte du moment présent et ainsi semer le doute.

Auteur d’une véritable prouesse, mardi soir contre Liverpool, le Real Madrid a prouvé qu’il reste un club capable de se surpasser dès que sonnent les beaux jours européens. A l’image de son entraîneur, le club madrilène ne fait pas partie des favoris au moment de lancer la campagne européenne mais se retrouve toujours là quand il faut.

L'article continue ci-dessous

Pourtant, malgré cet exploit, Zinedine Zidane a quand même été interrogé sur son avenir alors que le Real a marché sur le champion d’Europe 2019. Présent sur les antennes de Sky Italia, « Zizou » a pu discuter avec son ancien coéquipier Alessandro Del Piero, véritable légende de la Juventus Turin.

Ce dernier en a profité pour lui parler de la Vieille Dame et d’une possible arrivée dans le Piémont dans le futur. Andrea Pirlo est sur la sellette alors que la Juve va perdre son titre en Serie A et a été éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions contre Porto. Il n’en fallait pas plus pour revoir le nom de Zidane associé à son ancien club.

"C'est toujours dans mon cœur, la Juventus a toujours été importante pour moi, j'ai passé cinq ans à Turin. Est-ce que je reviendrai en Italie en tant qu'entraîneur à l'avenir ? Je ne sais pas, pour l'instant je suis là. On verra."