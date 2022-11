La déclaration ahurissante de Mbemba après la défaite de l’OM

Après la défaite face à Tottenham, Chancel Mbemba a admis une terrible erreur commise par les joueurs de l’OM en fin de rencontre.

L’Olympique de Marseille a connu une énorme désillusion mardi soir au Stade Vélodrome. Face à Tottenham, les Olympiens ont réalisé une superbe première période, récompensée par un but de Chancel Mbemba dans les arrêts de jeu leur permettant d’être virtuellement qualifiés à la pause. Mais les hommes d’Igor Tudor ont sombré dans le deuxième acte, concédant l’égalisation par Clément Lenglet (54è) avant de prendre un terrible coup de massue par Pierre-Emile Hojbjerg à la 95è, les éliminant de toutes les compétitions européennes.

Les joueurs marseillais « ne savaient pas »

Car si une victoire était la seule issue possible pour se hisser en huitième de finale, un nul aurait permis aux Marseillais d’être reversés en Europa Ligue, ce qui ne sera finalement pas le cas. Mais au moment de la contre-attaque des Spurs sur cette dernière action, la non-réaction des joueurs azuréens a choqué, donnant l’impression qu’ils n’étaient pas au courant qu’ils pouvaient encore finir 3èmes en conservant ce nul. Une impression confirmée par le buteur du soir Chancel Mbemba en zone mixte après la rencontre. « Nous sur le terrain, on ne savait pas (qu’ils étaient 3èmes). Mais sur le banc, ils savaient, c’est un manque de communication. Parce que nous, on avait la rage de pousser jusqu’à la fin mais c’est un manque de communication et une erreur de notre part », a confié le défenseur congolais.

Il y avait trop de bruit dans le stade

De son côté, Igor Tudor explique avoir « demandé aux joueurs de ne pas trop aller vers l’avant, de ne pas se déséquilibrer » mais qu’il « y avait beaucoup bruit (dans les tribunes), ça n’a pas permis de bien l’expliquer aux gars ».

Un but qui finit donc par coûter cher aux Olympiens, qui ne connaîtront pas de printemps européen et qui concluent leur campagne de Ligue des Champions à la dernière place de leur groupe pour la troisième fois consécutive (après 2013 et 2020). Ils doivent donc maintenant tenter de reprendre leur marche en avant en championnat après quatre match sans succès, avec la réception de Lyon dimanche.