La décision fracassante du Real Madrid après le Clasico

Le Real Madrid a pris une décision radicale après la défaite lors du Classico face au Barça.

Samedi dernier, le Real Madrid recevait le FC Barcelone au Stade Santiago Bernabéu à l’occasion de la onzième journée de Liga. Une rencontre qui a viré au cauchemar pour les Madrilènes qui ont été humiliés par les Blaugranas sur un score de 4-0. Et cette débâcle ne sera pas sans conséquence puisque la direction a pris une décision inattendue, ce lundi.

Des renforts finalement au Real Madrid cet hiver ?

Les supporters du Real Madrid ne sont pas près d’oublier la soirée cauchemardesque vécue au Bernabéu, samedi. Malchanceux avec notamment les huit hors-jeux de Kylian Mbappé, le club madrilène s’est fait exploser par le Barça à domicile. Une humiliation qui va laisser des plumes à l’interne avec les dernières décisions de la direction merengue. En effet, depuis la débâcle, Carlo Ancelotti est sous le feu des critiques pour ses choix jugés préjudiciables. Et alors que le technicien italien pourrait encore être privé de deux défenseurs, les dirigeants madrilènes ont pris une décision radicale, ce lundi.

En effet, Carlo Ancelotti pourrait faire sans Antonio Rüdiger et Lucas Vázquez lors des prochaines journées. Les deux joueurs ont terminé le match face au Barça avec des gênes musculaires et pourraient passer par l’infirmerie. Une nouvelle frayeur qui a certainement renforcé la décision du Real Madrid. En effet, malgré les blessures de Dani Carvajal et David Alaba, le club de la capitale espagnole a refusé de recruter lors du mercato hivernal et attendra l’été prochain. Mais l'émission Carrusel Deportivo sur la Cadena SER annonce ce lundi que les dirigeants auraient changé d’avis après la débâcle lors du Clasico. À en croire la radio espagnole, le Real Madrid aurait finalement décidé de se renforcer en défense centrale et au poste d’arrière droit dès cet été. Ainsi, le club devrait passer à l’action plus tôt que prévu pour Aymeric Laporte et Trent Alexander-Arnold.