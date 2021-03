La décision de Tuchel qui risque de déplaire à ses joueurs

Des joueurs comme Thiago Silva et Edouard Mendy pourraient être empêchés de jouer pour leur pays à cause la quarantaine.

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a fait écho aux préoccupations de plusieurs autres managers de haut niveau alors qu'il discutait des problèmes potentiels associés au départ des joueurs pour la trêve internationale en mars.

Actuellement, le gouvernement britannique exige que toute personne revenant d'un voyage dans un pays de la "liste rouge" soit mise en quarantaine pendant 10 jours, de nombreuses stars de la Premier League partant à l'étranger pour rejoindre leurs équipes nationales.

Le Portugal, une grande partie de l'Afrique et toute l'Amérique du Sud figurent sur la liste rouge, et avec cela, voyant potentiellement des joueurs comme Thiago Silva et Edouard Mendy indisponibles pour un sort, Tuchel a suggéré qu'il pourrait empêcher les joueurs de partir.

"Je suis absolument inquiet car mon objectif est de jouer en Premier League et si j'ai des joueurs en quarantaine, je ne peux pas construire le groupe que nous voulons", a déclaré Tuchel après la victoire 1-0 de son équipe sur Liverpool jeudi.

"C'est le risque et je suis absolument inquiet de cette situation. Mais je suis aussi sûr que le club sait comment le gérer. Si c'est peut-être la conséquence que les joueurs ne peuvent pas y aller, c'est la conséquence."

"Cette situation est extraordinaire. Nous devons nous adapter et nous le ferons en tant que club et nous prendrons ces décisions. Nous sommes très préoccupés par la situation." Les commentaires de Tuchel interviennent après que le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ait affirmé qu'il pourrait envisager d'empêcher Bruno Fernandes de jouer avec le Portugal pour leurs qualifications pour la Coupe du monde.

La FIFA a redonné aux clubs le pouvoir de bloquer le départ des joueurs en réponse aux préoccupations persistantes autour de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Si les équipes risquent de perdre des joueurs pendant cinq jours ou plus par le biais des règles de quarantaine, elles peuvent les empêcher de voyager. Dans de tels cas, avant l'épidémie de coronavirus, ils n'auraient eu d'autre choix que de permettre à leurs stars de partir.