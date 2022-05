La déception de Madrid face à la "trahison" de Mbappé

Les supporters madrilènes ont vécu une journée difficile hier, samedi. Le joueur qui devait être la grande star du projet pour la prochaine décennie a rejeté la proposition des Blancos de rester au PSG. Mais, alors que la perte d'un grand joueur est toujours une mauvaise nouvelle, la façon dont Mbappé a géré cette situation est ce qui a bouleversé et déçu le conseil d'administration de Madrid.

Un revirement inattendu

Le joueur avait donné sa parole depuis l'année dernière qu'il signerait car son rêve était de jouer au Bernabeu. C'est la garantie qu'il a donnée, car à aucun moment il n'a décidé de signer l'accord auquel ils étaient parvenus.

Le plan prévoyait que Kylian attende la fin de la saison pour annoncer qu'il quittait le PSG, puis, quelques jours plus tard, pour annoncer son transfert à Madrid. Jusque-là, les deux parties devaient garder le silence, notamment pour ne pas compromettre l'attaquant dans ses derniers mois à Paris.

Cependant, au fil des mois et en l'absence de signature, la nervosité grandit à Madrid. Le voyage de la famille Mbappé au Qatar, en avril dernier, a constitué un rebondissement dans le scénario. Madrid a réalisé qu'il se passait des choses qu'ils ne pouvaient pas contrôler.

Pour ne rien arranger, Mbappé commençait à faire des gestes étranges, hors normes. Son déplacement à Madrid ou ses propos lors du gala de remise des prix de la Ligue 1 n'ont pas été compris. Si l'idée était de se taire et de passer le plus inaperçu possible, Kylian fait tout le contraire. Depuis une semaine, tout était devenu incontrôlable et le sentiment qu'il allait rester au PSG était plus réel que jamais. On espérait qu'il tiendrait sa parole et signerait à Madrid, mais ce pessimisme croissant a été confirmé par le message de Mbappé au président confirmant qu'il resterait à Paris.

Une équipe unie avec Paris en tête

Offrir 200 millions à l'été 2021 n'était pas un geste de virilité de la part de Madrid, mais un geste intelligent du club conscient que le PSG ferait des pieds et des mains pour le garder une saison entière. Et c'est ainsi qu'ils ont fait de lui le propriétaire du projet, lui ont donné les clés du club et l'ont couvert d'argent. Tout cela pour qu'il puisse y rester trois ans de plus et jouer à la fois la Coupe du monde au Qatar et les Jeux olympiques de Paris en 2024.

La réaction de l'équipe du Real Madrid a été unanime. Non préparés, les joueurs ont voulu afficher leur madridismo sur les réseaux sociaux, envoyant un message clair à Mbappé. "Être madrilène est un privilège que tout le monde ne peut pas avoir", a signé Fede Valverde. Vinicius a téléchargé une photo embrassant les tribunes et Rodrygo une autre embrassant le bouclier.

Mais le plus dur a été Benzema, un ami proche de son compatriote qui a décidé de poster sur son Instagram une photo du rappeur Tupac avec une personne qui l'a trahi. Une publication qui n'est pas passée inaperçue.

Après ces journées riches en émotions, les Madrilènes mettent le problème de côté et se concentrent sur la Ligue des champions. La finale contre Liverpool est la seule chose à laquelle pensent les joueurs et le conseil d'administration. Gagner la 14ème est à portée de main et il est nécessaire de se concentrer au maximum pour y parvenir. Après la finale, les possibilités de la prochaine fenêtre de transfert seront analysées, mais pour l'instant, il ne faut penser qu'à Paris, et pas à Mbappé...