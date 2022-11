La Coupe du Monde terminée pour Neymar ? Une tendance se dégage après les derniers examens

La star de la Seleçao Neymar souffre d’une « lésion ligamentaire latérale » a annoncé le médecin de la sélection brésilienne, Rodrigo Lasmar.

L’attaquant du Paris Saint-Germain est dès à présent forfait pour le deuxième et troisième match du Brésil durant cette phase de groupes de Coupe du Monde.

Ça se complique pour Neymar

Neymar s’est blessé lors de l’entrée en lice de l’équipe, jeudi soir, contre la Serbie (2-0). Touché au ligament de la cheville droite, il a été contraint de céder sa place à la 78e minute de jeu.

« Nous n’aurons pas ces deux joueurs pour notre prochain match (Neymar et Danilo, ndlr), mais ils continuent leur traitement avec l’objectif de les récupérer à temps pour la suite de la compétition », a annoncé le médecin de l’équipe du Brésil dans une récente vidéo publiée par la Fédération.

C’est une très mauvaise nouvelle pour le Brésil qui perd une nouvelle fois les services de la star du Paris Saint-Germain dans une compétition majeure. Neymar n’a jamais réussi à aller au bout d’une phase finale de Coupe du Monde à cause de ses pépins physiques.

Selon les informations de Globo Esporte, l’ancien buteur du FC Barcelone pourrait revenir à la compétition en huitièmes de finale en cas de qualification de la Seleçao.

Neymar a récemment commenté cette nouvelle blessure sur ses réseaux sociaux. « C'est l'un des moments les plus difficiles de ma carrière, a-t-il confié dans un message posté sur Instagram. Et encore en Coupe du Monde. Je suis blessé, oui, mais je suis sûr que je vais revenir car je vais faire le maximum pour aider mon pays et mes coéquipiers. Je suis fils de Dieu ».

Les hommes de Tite affronteront la Suisse, ce lundi, au stade Rass Abou Aboud de Doha. L’occasion pour les favoris de cette 22e édition de la Coupe du monde de valider leur billet pour le deuxième tour. D'ici là, Neymar pourrait se rétablir et revenir à la compétition...