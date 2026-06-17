La Coupe du monde 2026 offre à la République démocratique du Congo l’occasion de devancer l’Égypte

Deux sélections africaines et une formation caribéenne font leur retour en Coupe du monde, marquant ainsi un nouveau chapitre de l’histoire du tournoi.

Selon le site français « Stats Foot », ces nations établissent désormais le record d’absence la plus longue entre deux participations à la Coupe du monde.

La République démocratique du Congo (ex-Zaïre) et Haïti partagent ce record : absentes depuis leur participation à l’édition 1974, elles font leur retour après 52 ans d’attente.

Le Pays de Galles, de son côté, détient le record absolu avec 64 ans d’absence, ayant fait son retour au Qatar en 2022 après sa dernière participation en 1958. La Norvège et l’Égypte partagent la deuxième place avec 56 ans d’absence chacune : la Norvège a manqué la compétition de 1938 à 1994, tandis que l’Égypte a patienté de 1934 à 1990.

Ces chiffres témoignent de la vivacité de la compétition et de la difficulté de se qualifier pour la Coupe du monde. Ils reflètent aussi la détermination ainsi que les progrès accomplis par certaines nations pour revenir sur le devant de la scène et écrire de nouvelles pages de l’histoire du tournoi.