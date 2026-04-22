La coupe de cheveux de Cucurella irrite le staff technique de Chelsea

Le coiffeur de Marc Cucurella a provoqué le courroux du staff technique de Chelsea. La veille de la rencontre, il a en effet divulgué sur le réseau social X des informations sensibles concernant la composition des Blues pour affronter Brighton & Hove Albion.

En pleine crise de résultats, Chelsea a enchaîné une cinquième défaite consécutive en championnat.

En déplacement à Brighton, les hommes de Liam Rosenior n’ont jamais été dans le coup : Ferdi Kadioglou, Jack Hinshelwood et Danny Welbeck ont scellé le score (3-0).

Selon le Daily Mail, les supporters de Chelsea ont découvert l’absence du joueur vedette Cole Palmer et de l’attaquant João Pedro bien avant l’annonce des compositions officielles.

La fuite provenait du compte X @Rileyeagles_, attribué au coiffeur personnel du défenseur espagnol Cucurella, qui a publié : « Palmer et João Pedro sont tous les deux blessés ce soir. Voilà votre scoop. »

L’information était illustrée d’une photo prise lors d’une récente coupe de cheveux, vraisemblablement celle de Cucurella, bien que le visage du défenseur ne soit pas visible.

L’information s’est révélée exacte : Palmer a manqué la rencontre en raison d’une lésion aux ischio-jambiers, tandis que Pedro, toujours convalescent après la défaite contre Manchester United (0-1), n’était pas encore rétabli. Après l’incident, le compte et le tweet d’origine ont été supprimés.