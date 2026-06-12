La Corée réédite son talisman des victoires… et Son égale un record historique

La sélection sud-coréenne a parfaitement lancé son aventure dans la Coupe du monde 2026 en renversant la République tchèque (2-1), un succès qui permet aux « Guerriers du Taegeuk » d’inscrire un nouveau record dans leur palmarès mondialiste, tout comme à leur capitaine Son Heung-min.

Selon les données d’Opta, il s’agit de la quatrième fois que la Corée du Sud remonte un déficit pour l’emporter 2-1 dans un match de Coupe du monde.

En effet, la Corée du Sud ne totalise que huit succès mondiaux, dont la moitié ont été obtenus après avoir renversé la vapeur pour s’imposer 2-1, preuve d’une capacité récurrente à gérer les moments délicats de la compétition.

Sur le plan individuel, le capitaine Son Heung-min a poursuivi son parcours historique en devenant le deuxième joueur seulement, après Hong Myung-bo, à disputer quatre phases finales distinctes.

L’ancien attaquant de Tottenham a pris part aux éditions 2014, 2018, 2022 et 2026, égalant ainsi le record national détenu par l’actuel sélectionneur Hong Myung-bo, lequel avait disputé quatre Coupes du monde consécutives entre 1990 et 2002.

Considéré comme l’une des plus grandes stars du football asiatique moderne, il a été un maillon essentiel de la sélection ces dernières années et compte parmi les joueurs coréens les plus influents de la scène internationale.