La Corée miraculée, l'Uruguay gagne pour rien

L'Uruguay s'est imposé face au Ghana, mais c'est bien la Corée du sud, tombeuse au finish du Portugal, qui verra les huitièmes.

La phase de groupes touche à sa fin et les derniers tickets pour les huitièmes de finale trouvent preneurs. Dans le groupe H, le Portugal sera donc accompagné de la Corée du sud, pendant que l'Uruguay et le Ghana terminent déçus.

L'Uruguay pour rien

Dans le match décisif entre le Ghana et l'Uruguay, c'est donc la Celeste, obligée de l'emporter pour ne pas sortir prématurément, qui a pris le dessus. Les Black Stars ont pourtant eu l'opportunité de prendre les devants sur un penalty d'André Ayew, mais Rochet s'est imposé pour garder ses cages inviolées.

Un coup dur pour la sélection africaine, qui a ensuite concédé le premier but uruguayen du tournoi, la parade de Zigi sur la frappe de Suarez terminant sur De Arrascaeta, buteur dans le but vide. Un but puis deux pour le joueur de Flamengo, qui double ensuite la mise de volée.

Le Ghana a beau tout tenter avec notamment l'entrée du rennais Sulemana dès la pause, rien n'y fait. Insuffisant pourtant pour Edinson Cavani et compagnie puisque la Corée s'est également imposée et termine devant grâce à une meilleur attaque.

La Corée réussit le miracle face au Portugal

Vainqueur de ses deux premiers matchs et déjà qualifié, le Portugal avait fait tourner pour affronter la Corée du sud, même si Cristiano Ronaldo débutait à la pointe de l'attaque.

Des changements qui n'ont pas empêcgé la Seleçao de prendre rapidement les devants grâce à Horta, à la conclusion après un déboulé de Dalot côté droit.

Après avoir vu un premier but refusé pour hors-jeu, Young-gwon Kim égalise ensuite sur corner juste avant l'heure de jeu pour relancer le suspense.

Et alors que dans l'autre match, l'Uruguay pensait avoir fait le plus dur, un nouveau scénario fou s'est fait jours dans les dernières minutes quand Hwang est venu donner la victoire à son équipe au terme d'un contre parfaitement mené. Contre toute attente, le pays du matin calme défiera très certainement le Brésil, lundi soir en huitièmes de finale.