La Copa América 2028 déterminera l'avenir de Messi avec l'Argentine

Lionel Messi n'a pas encore tranché sur son avenir avec la sélection argentine, malgré ses 39 ans, après avoir conduit l'Albiceleste à la deuxième place de la Coupe du monde, au terme d'un tournoi durant lequel il a livré une prestation remarquable et inscrit 8 buts.

Selon le journal espagnol Marca, toutes les hypothèses restent ouvertes quant au maintien de Messi avec la sélection argentine au cours des prochains mois et années, la star argentine n'ayant pas confirmé à ce jour si elle continuera à jouer en équipe nationale ou non.

Les informations dont dispose Marca indiquent que le plan de l'Argentine consiste à ce que Messi continue de porter le maillot de l'Albiceleste durant la période à venir, tout en soulignant que rien n'a été décidé dans un sens ou dans l'autre, le grand défi à venir étant sa participation à la Copa América 2028.

L'âge de Messi, 39 ans, pourrait laisser penser à une éventuelle retraite internationale après la Coupe du monde, mais cette deuxième place, avec ce sentiment amer, pourrait changer quelque chose dans ses calculs, ou peut-être pas, d'autant qu'il avait déjà en tête l'idée de poursuivre avec la sélection argentine. Les jours et les mois à venir seront décisifs pour parvenir à l'une des deux décisions.

Messi répète toujours une chose logique en lien avec son âge : il aborde la question année après année en fonction de son état physique.

Le joueur semble actuellement en bonne forme, ce qu'il a prouvé lors de la Coupe du monde, mais personne ne sait quelle sera sa situation dans un an, et peut-être que Messi lui-même ne le sait pas non plus.

Le prochain grand titre que la sélection argentine visera est la Copa América 2028, qui se tiendra probablement aux États-Unis. Deux ans nous séparent de la compétition, soit la durée restante du contrat de Messi avec l'Inter Miami.

Auparavant, la sélection argentine disputera, en septembre, octobre et novembre, 6 matches amicaux, sous la conduite de Lionel Scaloni, toujours à la tête du staff technique, avant que l'Albiceleste ne s'engage pleinement dans les qualifications pour la Coupe du monde 2030, une compétition à laquelle la sélection a déjà assuré sa qualification.

Ces qualifications seront « différentes », après que la sélection argentine a assuré sa qualification pour la Coupe du monde, aux côtés du Paraguay et de l'Uruguay, qui seront des partenaires symboliques dans l'organisation du Mondial 2030. L'Argentine ne sera donc pas tenue de se battre pour les points.

La Conmebol inventera peut-être une nouvelle compétition, à l'image de la Ligue des nations, pour offrir des motivations supplémentaires aux trois pays cités. La question sera alors : Messi participera-t-il ou non ?