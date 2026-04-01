La Confédération asiatique rejette la demande d'Al-Ahli Jeddah

La Fédération asiatique de football a rejeté la demande de la direction du club Al-Ahli de Djeddah, avant son match contre le club qatari Al-Duhail, en huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'Asie.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a indiqué qu'Al-Ahli Jeddah avait demandé à l'Union asiatique de modifier la date du match contre Al-Duhail, prévu le 13 avril prochain au stade Al-Inmaa de Jeddah, mais que sa demande avait été rejetée.

Al-Ahli affrontera Al-Duhail à 17 h 45, heure saoudienne, au stade Al-Inmaa, et ce match sera suivi de la rencontre entre Al-Hilal et le club qatari Al-Sadd à 21 h le même jour, au stade Prince Abdullah Al-Faisal de Riyad.

La direction d'Al-Ahli Jeddah souhaitait modifier l'horaire afin de faciliter la venue des supporters désireux d'assister au match, mais la Fédération asiatique a rejeté la demande du club saoudien.

Mercredi dernier, l’Union asiatique a procédé au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions asiatique à Kuala Lumpur, en Malaisie, et les matchs se dérouleront à Djeddah.

Le vainqueur du match entre Al-Ahli et Al-Duhail (Qatar) affrontera Johor Darul Ta'zim (Malaisie), tandis que le club japonais Vissel Kobe attendra le vainqueur du match entre Al-Hilal et Al-Sadd. Le vainqueur du match entre Al-Ittihad et Al-Wahda (Émirats arabes unis) affrontera Machida Zelvia (Japon), et le vainqueur du match entre Tractor (Iran) et Shabab Al-Ahli (Émirats arabes unis) le Buriram United thaïlandais.

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