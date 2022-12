La composition probable de l’équipe de France pour la demi-finale face au Maroc

L'équipe de France devrait être au complet pour sa demi-finale de Coupe du monde face au Maroc mercredi.

Mercredi soir, l’équipe de France tentera de se hisser en finale de la Coupe du monde pour la quatrième fois de son histoire. Pour cela, Didier Deschamps et ses hommes devront éliminer le Maroc, équipe surprise de ce Mondial 2022 et qui aura à cœur de réaliser un nouvel exploit, devenant ainsi la première équipe africaine à se hisser en finale d’une Coupe du monde.

Aucune absence à prévoir

Pour cette rencontre, le sélectionneur des Bleus devrait s’appuyer sur la même équipe que face à la Pologne en huitième et l’Angleterre en quart de finale. Malgré les absences de Dayot Upamecano et Adrien Rabiot – tous deux malades - à la séance d’entraînement de ce mardi, aucun absent n’est à prévoir pour cette rencontre. La défense centrale devrait donc être composée d’Upamecano et Raphaël Varane, avec Théo Hernandez et Jules Koundé sur les côtés. Hugo Lloris sera titulaire dans les buts et portera le brassard de capitaine.

Au milieu, Aurélien Tchouaméni devrait évoluer en soutien d’Adrien Rabiot et Antoine Griezmann, tandis que le trio offensif sera composé de Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Ousmane Dembélé.

La composition probable de l’équipe de France face au Maroc : Lloris (cap.) – Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Giroud, Mbappé.