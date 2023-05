La composition de Lens contre Ajaccio : Du changement devant et derrière

Pour la réception d'Ajaccio qui peut acter la deuxième place au RC Lens, Frank Haise opère un changement devant et derrière. Composition.

Ce samedi soir, le RC Lens accueille l'AC Ajaccio avec un objectif claire en tête : s'offrir mathématiquement la deuxième place du classement de Ligue 1 et les poules de la Ligue des Champions. En cas de succès à domicile, ce sera chose faite. Solidifier et renforcer, voici les deux mantras de Frank Haise qui opère un changement devant et derrière dans son onze de départ.

Du changement devant et derrière

Derrière, l'entraîneur lensois fait confiance à ses soldats habituels. Brice Samba est logiquement positionné entre les perches derrière le trio défensif composé de Jonathan Gradit et Facundo Medina auxquels se rajoutent Kevin Danso, de retour de suspension. C'est Jean Onana, qui avait suppléé l'Autrichien, qui fait les frais de ce retour.

Au milieu, Seko Fofana et Salis Abdul Samed seront à nouveau associés pour gagner la bataille du milieu de terrain et porter l'équipe vers l'avant. Ils pourront compter sur le soutien de Dever Machado à gauche et Florian Sotoca à droite, repositionné piston en raison de la suspension pour accumulation de cartons de Przemyslaw Frankowski. Devant, Lois Openda occupera la pointe et sera soutenu par Adrien Thomasson et Angelo Fulgini, qui profite de l'absence du Polonais pour s'immiscer dans le onze.

La composition du RC Lens : Samba – Gradit, Danso, Medina – Sotoca, Fofana, Abdul Samed, Machado – Fulgini, Thomasson – Openda