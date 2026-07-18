Lionel Scaloni a dévoilé quelques éléments de la composition de l’équipe d’Argentine à l’occasion de l’entraînement ouvert aux médias pendant quinze minutes, ce samedi au New Jersey, en amont de la finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne.

Pendant cette séance, Scaloni a remis des maillots d’entraînement à douze joueurs de champ, tandis que les gardiens travaillaient à part sur une autre zone du terrain.

La défense était composée de Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez et Nicolás Tagliafico.

En attaque, Lionel Messi et Julián Álvarez ont reçu les maillots d’entraînement, signe qu’ils devraient être titulaires face à l’Espagne, comme le confirme le journal argentin La Nación.

Le seul point d’interrogation concerne le milieu de terrain, où Enzo Fernández, Leandro Paredes et Alexis Mac Allister ont pris part à l’entraînement aux côtés de Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone et Giovanni Lo Celso.

Selon l’article, le dernier maillon du onze de départ sera choisi parmi le trio De Paul, Simeone et Lo Celso, les autres places semblant désormais actées.

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