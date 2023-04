La compo étonnante de Nice contre Bâle !

L'OGC Nice pourrait se présenter avec un dispositif inhabituel pour le quart de finale retour de Ligue Europa Conference contre le FC Bâle (21h).

Après un match nul spectaculaire en Suisse sur le score de 2-2, Nice retrouve le FC Bâle pour tenter de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa Conference. Une rencontre qualifiée de "match historique" par le club azuréen.

Digard prêt à tenter une animation spéciale

Pour ce second round, Didier Digard sera privé de plusieurs éléments importants de son effectif, à l'instar d'Atala, Diop ou encore Lotomba. L'entraîneur des Aiglons pourrait troquer son système en 4-3-3 par un 3-5-2 inédit.

Devant le numéro 1 Schmeichel, une défense à trois composée de Todibo, Ndayishimiye et Dante serait attendu, tandis que Mendy et Bard occuperaient les côtés dans des rôles de pistons offensifs. Dans l'entrejeu, le percutant Thuram pourrait être épaulé par Ramsey et Boudaoui - une association mariant qualité technique, expérience et capacité de projection.

Enfin, devant, Moffi, auteur d'un doublé à l'aller (dont un splendide retourné acrobatique) devrait être aligné aux côtés de Laborde.

La compo probable de Nice : Schmeichel - Todibo, Ndayishimiye, Dante - Mendy, Ramsey, Boudaoui, Thuram, Bard - Moffi, Laborde.