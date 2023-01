La compo du PSG : Galtier a concocté une surprise dans son onze

Face à Angers ce mercredi, Christophe Galtier pourrait réserver une énorme surprise dans son onze de départ.

Leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain veut reprendre sa marche en avant après sa défaite sur la pelouse du RC Lens le 1er janvier, la première de la saison en Ligue 1. Pour cela, les Parisiens seront opposés à Angers ce mercredi à 21 heures. Le SCO, lanterne rouge du championnat, pointe déjà à 7 points de la 16ème place occupée par Ajaccio et doit à tout prix engranger des points pour éviter de sombrer définitivement vers la Ligue 2.

Première titularisation pour Zaïre-Emery

S’il peut compter sur les retours de Lionel Messi et Neymar, Christophe Galtier doit en revanche composer avec de nombreux absents tels que Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Nuno Mendes ou encore Renato Sanches, tandis que Kylian Mbappé est laissé au repos. En défense, Juan Bernat, buteur en Coupe de France vendredi, débutera sur le côté gauche de la défense, dont l’axe sera occupé par Sergio Ramos et Marquinhos. Au milieu, les absences profitent à Warren Zaïre-Emery qui devrait connaître sa toute première titularisation en Ligue 1, il devrait être aligné aux côtés de Danilo Pereira et Vitinha. En attaque, Lionel Messi devrait évoluer en soutien de Neymar et d’Hugo Ekitike.

La composition du PSG contre Angers : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos, S. Ramos, Bernat – Zaïre-Emery, D. Pereira, Vitinha – Messi – Neymar, Ekitike.