La compo du PSG face à Nice : Les choix forts de Galtier en attaque

Pour l’opposition contre Nice, l’entraineur parisien a décidé de retirer du onze deux de ses stars offensives.

Pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, le PSG accueille Nice ce samedi soir dans son fief de Parc des Princes (à 21h). Une rencontre que les champions de France ne disputeront pas avec le onze type.

Mbappé et Messi laissés sur le banc

Soucieux de faire tourner avant le duel contre Benfica en Ligue des Champions, Christophe Galtier a choisi de garder Lionel Messi et Kylian Mbappé sur le banc. Neymar est le seul membre de la MNM à avoir été titularisé face aux Aiglons.

Messi et Mbappé ont donc été ménagés, et cela profite à Hugo Ekitike et Carlos Soler. Les deux vont honorer leurs premières titularisations avec le PSG. Une occasion en or qu’ils vont chercher à saisir pour semer le doute ensuite dans l’esprit de leur coach.

En milieu de terrain, et en l’absence de Marco Verratti, Vitinha est associé à Fabian Ruiz. Tandis que le rôle des pistons est attribué à Achraf Hakimi et Juan Bernat.

Derrière, Sergio Ramos et Marquinhos vont se produire aux côtés de Danilo Pereira, vu que Presnel Kimpembe est toujours absent. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma reste immuable.

Le onze probable du PSG :

Donnarumma ; Danilo Pereira, Sergio Ramos, Marquinhos ; Vitinha, Fabian Ruiz, Hakimi, Bernat ; Ekitiké, Neymar, Soler.