La compo du PSG contre Nantes : Une surprise au milieu de terrain

Pour le dernier match du PSG avant le déplacement décisif au Bayern en Ligue des Champions, Galtier crée la surprise au milieu de terrain.

Vainqueurs tonitruants de l'OM le week-end dernier, les Parisiens abordent cette rencontre de Ligue 1 dans un double état d'esprit. D'un côté, réussir un grand match pour continuer sa nouvelle lancée vers le titre et prendre confiance avant le déplacement au Bayern. De l'autre, la volonté de perdre le moins d'énergie possible avant la rencontre de mercredi. Le tout, en colmatant les brèches d'un effectif touché par les blessures et suspensions. En ce sens, Christophe Galtier aligne une équipe compétitive et un milieu de terrain surprise.

Des certitudes et une surprise

Déjà privé de Neymar et Renato Sanches, Christophe Galtier a perdu deux nouveaux joueurs lors du Classique contre l'OM : Presnel Kimpembe, out pour le reste de la saison en raison d'une blessure au tendon d'Achille, et Marco Verratti, suspendu pour un excès de cartons. Achraf Hakimi, sous le coup d'une enquête de la justice, ne fait pas partie du groupe non plus.

Si l'entraîneur du PSG dispose tout de même d'une ossature solide et performante, il lui faut trouver des solutions pour colmater les brèches. À droite, Nordi Mukiele supplée Achraf Hakimi. Derrière, c'est logiquement Danilo Pereira qui reprend sa place dans le trio défensif pour pallier la blessure de Kimpembe. Et comme le Portugais est positionné un cran plus bas, c'est Warren Zaïre-Emery, la surprise du chef, qui reprendra le rôle de Marco Verratti au coeur du jeu.

La composition du PSG : Donnarumma – Danilo, Marquinhos, Ramos – Mukiele, Vitinha, Zaïre-Emery, Ruiz, Mendes – Messi, Mbappé

La composition de Nantes : Lafont – Centonze, Castelletto, Girotto, Hadjam – Sissoko, Moutoussamy – Blas, Mollet, Ganago – Delort