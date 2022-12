La compo de la France contre le Maroc : Deschamps a fait son choix pour Upamecano et Rabiot

Malades tous les deux, Dayot Upamecano et Adrien Rabiot ne pourront pas tenir leur place dans le onze de départ face au Maroc ce mercredi.

L’équipe de France dispute ce mercredi une demi-finale de Coupe du monde face au Maroc avec pour ambition de rejoindre l’Argentine de Léo Messi en finale et tenter de défendre son titre conquis en 2018 en Russie. Après avoir terminé premiers de leur poule, vaincu la Pologne puis l’Angleterre, les Bleus sont sur une bonne lancée et Didier Deschamps semble avoir trouvé sa formule gagnante.

Upamecano et Rabiot seront sur le banc

Mais le sélectionneur des Bleus ne pourra pas aligner sa composition type qu'il avait utilisée en huitième et en quart de finale. Si Hugo Lloris devrait évidemment être titulaire dans les buts et portera le brassard de capitaine, Dayot Upamecano ne pourra pas tenir sa place. Malade, le défenseur du Bayern Munich a manqué les séances d'entraînements lundi et mardi et sera remplacé par Ibrahima Konaté face au Maroc. Le défenseur de Liverpool évoluera aux côtés de Raphaël Varane, tandis que Théo Hernandez et Jules Koundé seraient alignés dans les couloirs.

Au milieu, la seule incertitude concernait Adrien Rabiot, lui aussi malade. Le milieu de la Juventus ne pourra pas non plus tenir sa place, puisque c'est Youssouf Fofana qui sera aligné avec Antoine Griezmann et Aurélien Tchouaméni. En attaque, les deux meilleurs buteurs des Bleus dans la compétition Kylian Mbappé (5 buts) et Olivier Giroud (4 buts) devraient eux aussi débuter, accompagnés par Ousmane Dembélé sur le côté droit.