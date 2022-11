La compo de la France contre la Tunisie : Deschamps a tranché pour Mbappé !

Découvrez la compo des Bleus face à la Tunisie avec un large remaniement au sein de l'effectif français.

D'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finales de la compétition et quasiment assurée de terminer en tête de son groupe, l'équipe de France va disputer son troisième match de la Coupe du monde 2022 contre la Tunisie ce mercredi (16 heures heur française). Et pour cette rencontre, souvent appelé le "match des coiffeurs", Didier Deschamps a réservé quelques surprises.

3/3 pour deux joueurs

Contrairement aux deux premiers matches de la compétitions, Didier Deschamps va opter pour un 4-3-3 avec un profond remaniement de son équipe. En effet, le sélectionneur des Bleus va profiter du faible enjeu de la rencontre pour faire tourner et donner des opportunités à ceux qui ont eu moins de temps de jeu jusqu'à présent afin de "concerner" tout le monde, tout en effectuant certains tests.

Deux cadres vont survivre à ce remaniement. Au milieu de terrain, Tchouaméni et Griezmann, titulaires lors des deux premiers matches seront bel et bien de la partie. Ils seront accompagnés par Youssouf Fofana qui remplace numériquement Adrien Rabiot.

Camavinga testé en arrière gauche

En attaque, Kylian Mbappé était pressenti pour être titulaire, mais d'après la dernière indiscrétion de RMC, il ne le sera pas. Le co-meilleur buteur de la Coupe du monde avec trois buts ressent une petite gêne à la cheville depuis plusieurs semaines. Didier Deschamps a finalement décidé de le faire souffler et donnera sa chance à Kolo-Muani sur le couloir gauche.

Parmi les nombreux changements, Marcus Thuram sera aligné en pointe tandis que Kingsley Coman, doublure d'Ousmane Dembélé jusqu'ici, aura l'occasion de se remettre en jambes et d'accumuler un peu de temps de jeu. Même chose pour Benjamin Pavard, remplaçant lors du dernier match, en concurrence avec Jules Koundé pour la suite de la compétition.

Enfin, à noter la présence d'Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche. Testé à l'entraînement à ce poste pour préparer une éventuelle absence de Théo Hernandez, seul joueur à maîtriser pleinement le poste, le milieu du Real Madrid va pouvoir engranger un peu d'expérience à ce poste au cas où. En défense, Raphaël Varane, qui a besoin de rythme, sera testé avec Konaté et ils devront protéger le but de Steve Mandanda, titularisé pour l'occasion.

La compo des Bleus face à la Tunisie :

Mandanda - Pavard, Varane, Konaté, Camavinga - Tchouaméni, Griezmann, Fofana - Coman, Marcus Thuram, Kolo-Muani.