La compo de l'OM face au PSG : Le onze de Tudor pour neutraliser Mbappé

Tactique, onze de départ, remplaçants, absents : retrouvez les dernières infos sur la composition de l'OM face au PSG.

Dimanche soir, l'Olympique de Marseille accueille le Paris Saint-Germain en clôture de la 25e journée de la Ligue 1.

Quelques jours après avoir battu ce même PSG en Coupe de France (2-1 le 8 février dernier), l'OM va donc tenter de récidiver en Ligue 1 et en profiter pour réduire l'écart avec le club parisien. Le PSG, leader du classement, possède en effet cinq points d'avance sur l'OM (57 à 52).

Rongier de nouveau aligné en défense ?

Pour cette rencontre, Igor Tudor, le coach des phocéens sera privé de plusieurs joueurs. En défense, Chancel Mbemba, suspendu, tandis que Samuel Gigot est blessé.

Avec ces deux absents, qui étaient titulaires lors de la victoire en Coupe de France, Igor va devoir totalement repenser sa défense surtout que cette fois-ci, Kylian Mbappé sera présente dans les rangs parisiens.

Lors de cette rencontre, Tudor avait d'ailleurs aligné le milieu de terrain Valentin Rongier en défense aux côtés de Mbemba et Gigot.

Un choix que l'entraîneur croate pourrait renouveler ? « Vous avez accordé trop d'importance à ce détail, ce n'est pas ce qui a fait la différence, si on gagne ou si on perd. Ce n'est pas le détail le plus décisif. Tout dépend de l'adversaire, de ses coéquipiers. Qu'il soit 10 mètres plus haut ou 10 mètres plus bas ne change pas grand-chose pour nous », a-t-il expliqué lors de la conférence de presse d'avant-match.

Un plan anti-Mbappé ?

Tudor joue volontairement la carte du mystère afin de ne pas dévoiler ses plans et il reste encore très secret quand on l'interroge sur un éventuel plan anti-Mbappé : « On va s'organiser de la meilleure des façons, Mbappé est un joueur dangereux, mais ce n'est pas le seul dans leur équipe. Il faudra stopper leurs points forts, Mbappé en est un sur l'attaque des espaces. »

Malgré la volonté de Tudor de ne pas en dire plus, la défense olympienne ne devrait être composée que de défenseurs de métier. Ainsi, c'est Leonardo Balerdi qui devrait prendre place dans une défense à trois en compagnie de d'Eric Bailly et de Sead Kolasinac.

Sur le plan offensif, seul Amine Harit, blessé de longue date, manquera à l'appel. Si Sanchez devrait être aligné à la pointe de l'attaque, reste à savoir qui pourra le servir ? Malinovskyi, performant depuis son arrivée cet hiver est en pole pour occuper l'un des deux postes de milieux offensifs. Le second sera occupé par Cengiz Ünder ou Mattéo Guendouzi.

L'équipe probable de l'OM face au PSG : P. Lopez – Balerdi, Bailly, Kolasinac – Clauss, Rongier (cap.), Veretout, N. Tavares – Malinovskyi, Ünder (ou Guendouzi) - Sanchez.