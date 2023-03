La compo de l'OM contre Rennes : Du changement en défense

Après l'humiliation contre le PSG et la honte en Coupe de France contre Annecy, Igor Tudor modifie sa défense pour retrouver de la solidité à l'OM.

Sèchement battu par un PSG largement supérieur, l'OM a perdu pied le week-end passé lors d'un Classique peut-être déjà déterminant pour la suite de la saison en Ligue 1. Plus inquiétant, les hommes d'Igor Tudor ont été éliminés de la Coupe de France par les promus en Ligue 2 Annecy. Une deuxième défaite consécutive au Vélodrome qui fait tache. Pour ce déplacement à Rennes, l'entraîneur croate a décidé de recomposer sa défense pour retrouver une solidité perdue.

Confiance devant, ajustement derrière

Pour cette rencontre périlleuse au Roazhon Park, Igor Tudor dispose d'un groupe presqu'au grand complet. Seul Amine Harit, blessé de longue date, est indisponible et Jordan Veretout, touché contre Annecy en semaine, tiendra finalement son rang. L'entraîneur marseillais a donc l'embarras du choix mais va conserver sa confiance dans son ossature habituelle.

Devant, c'est le trio des dernières semaines qui sera chargé d'alimenter le marquoir. Très en forme malgré son penalty raté en Coupe, Alexis Sánchez occupera la pointe de l'attaque marseillaise et sera accompagné dans cette tache par Ruslan Malinovskyi et Matteo Guendouzi en qualité d'ailiers intérieurs. Au milieu, le quatuor composé de Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Jordan Veretout et Nuno Tavares est reconduit.

C'est derrière qu'Igor Tudor va ajuster son équipe. Si l'incontournable Pau López défendra les cages phocéennes, le trio défensif va être réorganisé pour offrir plus de solidité à une équipe qui a encaissé 5 fois en deux matchs. Par rapport à la défaite contre le PSG du week-end passé, Chancel Mbemba réintègre le onze de base à la place d'un Leonardo Balerdi particulièrement dépassé contre Paris. L'ancien défenseur du FC Porto sera accompagné de Sead Kolašinac et Éric Bailly.

La composition des deux équipes

La composition de Rennes : Mandanda – Spence, Omari, Theate, Truffert – Doku, Santamaria, Bourigeaud, Toko Ekambi - Kalimuendo, Gouiri

La composition de l'OM : López – Mbemba, Bailly, Kolašinac – Clauss, Rongier, Veretout, Tavares – Malinovskyi, Guendouzi – Sánchez