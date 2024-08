La compo de l’OM contre Reims : Le onze innovant de De Zerbi

Marseille vs Reims

Roberto De Zerbi va faire de grands changements dans le onze de l’OM contre Reims, dimanche.

L’Olympique de Marseille reçoit le Stade de Reims, dimanche soir, en clôture de la deuxième journée de Ligue 1. L’occasion pour les Phocéens de retrouver le Stade Vélodrome et leurs supporters pour la première fois, cette saison. C’est justement là que se situe l’enjeu de ce match pour l’OM qui devra marquer les esprits devant son public. Ce qui explique d’ailleurs les changements effectués par Roberto De Zerbi dans sa compo contre les Champenois.

L’heure de la confirmation pour l’OM

Après son carton face à Brest le weekend dernier (1-5), l’OM est très attendu lors de cette deuxième journée de Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi devront confirmer leur bonne forme face à leurs supporters cette fois-ci. En outre, les nouvelles recrues phocéennes doivent également se démarquer lors de leurs débuts au Vélodrome. En tout cas, Roberto De Zerbi veut profiter du match contre Reims pour envoyer un nouveau message aux concurrents de l’OM. D’où les changements stratégiques dans son onze contre les Champenois.

Roberto De Zerbi change tout en défense

Comme face au Stade Brestois, l’OM devrait se présenter dans un système de 4-2-3-1 contre Reims, ce soir. Dans les buts, Geronimo Rulli devrait être reconduit, confirmant ainsi son statut de No1 dans les cages marseillaises. Dans l’axe par contre, Roberto De Zerbi devrait lancer Lilian Brassier aux côtés de Leonardo Balerdi qui était associé à Derek Cornelius le weekend dernier. Les côtés devraient être occupés par Amir Murillo, à droite, et Quentin Merlin, à gauche.

De Zerbi reconduit ses hommes fort en attaque

Dans l’entrejeu également, Roberto De Zerbi devrait opérer quelques changements avec la titularisation de Geoffroy Kondogbia, de retour de suspension, devant la défense. L’international centrafricain sera associé à Pierre-Emile Hojbjerg. Plus haut, Amine Harit, annoncé pourtant sur le départ, devrait retrouver son poste de meneur de jeu. Pas de surprises, par contre, en attaque avec les titularisations de Mason Greenwood et Luis Henrique, récemment prolongé, sur les côtés, et celle d’Elye Wahi, en pointe.

La compo attendue de l’OM contre Reims

Rulli - Murillo, Balerdi, Brassier, Merlin - Hojbjerg, Kondogbia - Greenwood, Harit, Luis Henrique - Wahi