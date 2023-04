La compo de l’OL contre le PSG : Laurent Blanc effectue des choix forts

Pour l’opposition contre le PSG ce dimanche, Laurent Blanc, le coach lyonnais, a aligné un onze très compétitif.

En championnat, l’OL n’a presque plus rien à jouer cette saison. 10e au classement, les Gones sont trop loin des places européennes. Mais, ce n’est pas pour autant qu’ils comptent négliger les rendez-vous printaniers. Celui contre le PSG, ils l’abordent avec la ferme volonté de faire le plein de points.

Lacazette et Cherki gardent la confiance de Blanc

Cela se voit notamment à travers le onze qu’a mis en place Laurent Blanc pour ce choc. Le Cévénol a fait appel à ses meilleurs éléments, et en optant pour un schéma en 3-5-2.

Avec seul Malo Gusto comme absent pour cause de blessure, le coach rhodanien peut compter sur l’ensemble de son groupe. Il a eu, par exemple, l’embarras du choix pour composer son attaque. Finalement, il a opté pour Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Amin Sarr. Concernant les deux premiers nommés, il n'y a pas de surprise. En revanche, la présence du Suédois n'était pas forcément attendue. Il est préféré à Bradley Barcola.

Aouar reste sur le banc

Dans l’entrejeu, on aurait pu s’attendre à un retour de Houssem Aouar. Finalement, le néo-international algérien démarrera comme remplaçant. Et c'est aussi le cas de Maxence Caqueret. Ce dernier fait les frais d'un changement de système.

Le duo Thiago Mendes et Johann Lepenant vont évoluer devant la défense. Celle-ci sera composée de deux éléments expérimentés que sont Lovren, Diomandé et Lukeba, alors que Tagliafico et Kumbedi se produiront comme pistons. Enfin, dans les buts on retrouve Anthony Lopes.

Le onze de départ de Lyon :

Anthony Lopes – Lukeba, Lovren, Diomandé – Kumbedi, Tagliafico, Thiago Mendes, Lepenant – Sarr, Cherki, Lacazette.