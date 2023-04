La compo alléchante de Nice contre Bâle !

Retrouvez la composition probable de l'OGC Nice, qui affronte ce jeudi le FC Bâle en quart de finale aller de Ligue Europa Conference.

Dernier représentant du football français, l'OGC Nice va tenter de faire honneur à son statut en négociant de la meilleure des manières sa première manche contre Bâle, ce jeudi soir.

Le club azuréen affronte la formation suisse à l'occasion des quarts de finale aller de la Ligue Europa Conference (coup d'envoi à 21 heures). Un match important que les Aiglons abordent avec leurs joueurs majeurs.

Un onze audacieux pour Nice

Si Didier Digard doit se priver d'Atal, Lotomba, Diop ou encore Pépé, le technicien pourra tout de même s'appuyer sur de nombreux cadres pour faire un bon résultat. Nice devrait se présenter dans son 4-3-3 avec Moffi à la pointe de l'attaque, soutenu par Laborde, tandis que le fougueux Thuram aurait un rôle hybride aux avant-postes.

Dans l'entrejeu, Boudaoui est attendu aux côtés de Ramsey et Ndayishimiye, devant une défense centrale composée Todibo et Dante. Rosario et Bard occuperont les côtés devant l'inamovible Schmeichel.

La compo probable de Nice : Schmeichel - Rosario, Todibo, Dante (c), Bard - Ramsey, Ndayishimiye, Boudaoui - Laborde, Moffi, Thuram.