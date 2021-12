La CAN 2022 annulée à cause du Covid-19 ?

En 2020, le Portugal avait réussi à conserver son titre de champion d’Europe, une année de plus après le report de l’Euro en 2021 à cause du coronavirus. Il se pourrait bien qu’en Afrique, l’Algérie soit sur le toit du continent africain pour deux années supplémentaires.

Sacrés en Egypte en 2019, les Fennecs ont vu l’édition 2021 être repoussée d’une année à cause de l’expansion du Covid-19 mais il se pourrait bien que cette édition soit tout simplement annulée !

Selon des informations de RMC Sport, la Confédération africaine de football (CAF) réfléchit de plus en plus à cette finalité, après n’avoir été qu’une réflexion ces dernières semaines. En cause ? La propagation du variant Omicron sur le continent africain et la difficile organisation pour cette édition qui doit se tenir au Cameroun.

L'article continue ci-dessous

Les clubs anglais font pression

En pleine réflexion sur la suite à donner à l’édition 2021 qui doit se tenir du 9 janvier au 6 février prochain, la CAF doit également faire face à la pression de certains clubs anglais. L’Angleterre est durement touché par une nouvelle vague de cas de Covid-19 et surtout les clubs font tout pour pouvoir garder leurs joueurs sur le territoire anglais.

Un départ pour la CAN augmente les risques de contagion mais surtout chaque joueur parti disputer la Coupe d’Afrique des Nations devra alors effectuer une période d’isolement à son retour de l’autre côté de la Manche. Ce qui veut donc dire une absence prolongée pour les clubs anglais…

Aucune décision n’a pour l’instant été transmise aux différentes sélections mais il se pourrait bien que la CAN 2022 soit tout simplement annulée. Il faudra alors attendre juin 2023 et l’édition en Côte d’Ivoire pour assister à une nouvelle CAN et enfin savoir si l’Algérie conservera son titre ou non…