La CAN 2021 au Cameroun se jouera en hiver, du 9 janvier au 6 février !

La Fédération Camerounaise de Football et la CAF ont trouvé un accord : la CAN 2021 se jouera du 9 janvier au 6 février.

C’était attendu, c’est désormais officiel : la CAN 2021 se disputera en hiver ! Plus précisément du 9 janvier au 6 février. L’annonce officielle a été faite ce mercredi par la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot), hôte de la compétition, au sortir d’une réunion avec la Confédération Africaine de Football (CAF).

La #TOTALAFCON2021 se jouera au #Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021. Date modifiée pour des raisons météorologiques à la demande du Cameroun. @CAF_Online @AAhmad_CAF pic.twitter.com/AUGAE3nh8P — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) January 15, 2020

Au départ, l’édition 2021 devait se dérouler en été. Mais, très rapidement, des doutes avaient été émis en raison de la météo. Et c’est justement cet argument qui a été retenu. Les dates ont été «modifiées pour des raisons météorologiques, à la demande du Cameroun», explique le communiqué officiel, en avançant les risques liés à la saison des pluies.

Les joueurs pénalisés ?

Comme le souligne 24, la CAN 2021 a également pu être reportée en raison d’une récente annonce de la FIFA au sujet de la , qui devrait être élargie à 24 équipes et se jouer au coeur de l’été, soit exactement aux dates prévues pour la compétition africaine. L’objectif serait donc de ne pas forcer les joueurs à choisir entre leur club et leur nation ?

Vraisemblablement pas. Car en organisant la CAN en hiver, la Fecafoot et la CAF pénalisent également les joueurs qui évoluent dans de grands clubs. Le mois de février rime avec Ligue des Champions, et peu de cadors européens seront enthousiastes à l’idée de libérer leurs meilleurs éléments. Faites vos jeux, car dans tous les cas, les dates sont désormais officielles.