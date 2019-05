La billeterie du PSG cartonne

Le PSG annonce avoir battu des records à la billeterie en 2019. Le Club n’a plus ouvert ses guichets un jour de match depuis le 20 mai 2017.

Dans un communiqué diffusé mardi, le annonce qu'au terme de la saison 2018-2019, il observe une demande de billets plus forte que jamais. Le club met l'accent sur la portée internationale et précise qu'il n'a plus ouvert ses guichets un jour de match depuis le 20 mai 2017.

On apprend dans ce même communiqué que le PSG a vendu plus d’1 230 000 billets au cours de la saison et que lors de la saison 2018-2019, l’affluence moyenne au Parc des Princes s’est élevée à 47 300 spectateurs par match, maintenant le taux de remplissage à 99%.

Les spectateurs étrangers auraient représenté plus de 20% des acheteurs de billets à l’unité pour assister aux matches du Paris Saint-Germain en 2018-2019, avec une majorité en provenance des Etats-Unis (12%), du (8%) du Royaume-Uni (8%), de l' (6%) et de l' (5%).

Les abonnements pour la saison prochaine sont déjà en rupture. Plus de 18 000 personnes seraient inscrites en liste d’attente. Il faudra donc s'armer de patience, et même croiser les doigts, pour celles et ceux qui souhaiteraient à nouveau, ou pour la première fois, se rendre dans l'enceinte francilienne dans les prochains mois.