La belle déclaration d'amour de Thierry Henry envers le RC Lens

Ce dimanche, Thierry Henry a profité de sa présence au micro d'Amazon Prime pour faire une belle déclaration d'amour au RC Lens.

Après une saison précédente déjà brillante, le RC Lens a encore monté d'un cran son niveau de performances et multiplient désormais les grands matchs. Mais plus encore que sa position au classement, c'est la sérénité, la force et la puissance de cette équipe qui impressionnent. Avec, en plus, un capital sympathie particulièrement élevé et encore boosté par un public extraordinaire. Autant d'éléments qui ne pouvaient pas laisser Thierry Henry de marbre. L'ancien attaquant international français a d'ailleurs déclaré sa flamme au club nordiste.

La déclaration d'amour de Thierry Henry au RC Lens

Consultant régulier pour Amazon Prime, Thierry Henry a pris l'habitude de suivre la Ligue 1 au plus près ces derniers temps. Et une équipe en particulier a tapé dans cet oeil attentif, le RC Lens. Ce dimanche, l'ancien attaquant d'Arsenal a d'ailleurs tenu à leur livrer sa flamme : « C'est l'équipe la plus belle à voir jouer dans ce championnat, je vais me mouiller. Déjà, beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait au niveau de leur recrutement. Ils sont allés chercher les joueurs qui entraient tout de suite dans leur système. La star de cette équipe, c'est tout simplement l'équipe. »

Outre cette intelligence et cette cohérence dans l'ensemble de l'organisme du club, l'ancien international français tient aussi à pointer le plaisir pris en tant que spectateur neutre : « C'est contagieux quand tu vois une équipe aller ensemble de l'avant, se battre ensemble et peu importe le onze. Cette équipe est vraiment difficile à manoeuvrer. Quand tu regardes Lens, tu vois toujours un bon match. C'est sympa à regarder. »