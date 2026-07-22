La sélection belge a fixé son choix sur le nom de son nouveau sélectionneur, qui prendra en main la direction technique de la Belgique lors de la prochaine étape.

La Fédération belge a annoncé le départ de son entraîneur français Rudi Garcia, après la fin du parcours de la sélection à la Coupe du monde 2026.

La Belgique a fait ses adieux au Mondial 2026 dès les quarts de finale, en s'inclinant face à l'Espagne (championne par la suite) sur le score de 2-1.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a rapporté que le Néerlandais Mark van Bommel serait le nouveau sélectionneur de la Belgique.

Il a ajouté sur son compte officiel « X » : « Un accord a été trouvé entre la Fédération belge et van Bommel pour un engagement jusqu'en juin 2028, et l'entraîneur est prêt à succéder à Rudi Garcia. »

L'ancien joueur du Barça et du Bayern Munich ne compte pas de nombreuses expériences sur le banc au cours de sa carrière, puisqu'il n'a dirigé que 3 équipes : le PSV Eindhoven aux Pays-Bas, le Wolfsburg en Allemagne et le Royal Antwerp en Belgique.







