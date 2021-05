L1, vers un come-back de Laurent Blanc ?

Parti au Qatar relancer sa carrière d’entraîneur, Laurent Blanc garde la cote dans le championnat de France, avec deux clubs intéressés.

Avec la prolongation de Neymar jusqu’en 2025 avec le PSG, le sort de Kylian Mbappé va désormais être au centre des attentions. Seulement, sur les bancs de touche aussi, il risque d’y avoir un jeu de chaises musicales et pas mal de mouvements. C’est ce qu’annonce L’Equipe dans son édition du jour.

Certains entraîneurs comme Stéphane Moulin (Angers), Michel Der Zakarian (Montpellier) ou encore Ursea (Nice) ne seront plus là la saison prochaine et il leur faut trouver un successeur. Mais c’est bien chez les cadors français qu’il pourrait y avoir aussi du changement et c’est Laurent Blanc qui pourrait en profiter.

Sans club depuis son départ du PSG, l’ancien sélectionneur des Bleus a fait le choix de prendre la direction du Qatar et d’Al-Rayyan il y a quelques mois afin de reprendre du service. Mais le « Président » ne s’imagine pas faire de vieux os dans le Golfe et pourrait d’ailleurs revenir plus vite que prévu en Europe et en Ligue 1.

Un temps annoncé comme le successeur de Sylvinho il y a un an et demi à la tête de l’OL, Blanc avait finalement vu Jean-Michel Aulas lui préférer Rudi Garcia. Or, ce dernier ne devrait pas être prolongé par le club lyonnais cet été et Laurent Blanc fait partie d’une liste élargie où Gallardo, Vieira mais surtout Christophe Galtier sont davantage dans les petits papiers.

De Galtier, il en est d’ailleurs question dans le futur de Blanc. Tout proche de guider Lille vers un titre de champion de France, le premier depuis 10 ans, l’entraîneur lillois est à la croisée des chemins.

Continuer au LOSC pour confirmer le titre ou profiter d’une belle cote sur le marché pour tenter une nouvelle expérience ? Face à l’interrogation qui plane au-dessus de l’avenir de leur entraîneur, les dirigeants lillois et notamment Olivier Létang ont déjà pris contact avec l’entourage de Laurent Blanc afin de tâter le terrain.

Les deux hommes ont déjà collaboré ensemble au moment de leur passage au PSG et le projet lillois pourrait séduire le Cévenol. Même si ce dernier avait émis ses réticences sur le trading des joueurs en vogue actuellement dans le football et notamment du côté de Lille…