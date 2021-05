L1, Neymar, Mbappé ou encore Yilmaz : les nommés pour les trophées UNFP

L’UNFP a décidé de mettre Neymar, Mbappé, Yilmaz, Depay et Ben Yedder pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1.

On ne sait pas encore qui sera champion de France qu’on connait déjà les prétendants aux différentes récompenses individuelles de la Ligue 1. Si la cérémonie avait dû faire relâche la saison dernière à cause de l’arrêt prématuré du championnat suite à la pandémie du Covid-19, les trophées UNFP sont bien de retour cette année et les listes des différentes récompenses ont été dévoilées ce mardi.

Pour le titre de meilleur joueur du championnat cette saison, les stars sont au rendez-vous. Leader du championnat, le LOSC est représenté par Burak Yilmaz qui a impressionné pour sa première saison en France.

Il sera accompagné par deux Parisiens puisque Neymar et Kylian Mbappé, lauréats en 2018 et en 2019, font également partie des prétendants. C’est finalement la course au titre qui a eu la part belle avec les présences de Memphis Depay et Wissam Ben Yedder pour représenter l’OL et Monaco, autres membres du Top 4 cette saison.

Chez les entraineurs, aucune trace du PSG par contre, ce qui semble logique. Avec un Thomas Tuchel limogé à la mi-saison et un Mauricio Pochettino qui va certainement voir le titre s’envoler sous ses yeux, difficile de l’incorporer dans les cinq finalistes.

Un groupe où l’on retrouve bien évidemment Christophe Galtier, grand favori, mais aussi Rudi Garcia et deux petits poucets que sont Franck Haise et sa belle saison avec le RC Lens et Christophe Pélissier, pourtant à la lutte pour le maintient avec Lorient…

Meilleur joueur de Ligue 1 : Neymar (PSG), Memphis Depay (OL), Kylian Mbappé (PSG), Wissam Ben Yedder (Monaco), Burak Yilmaz (Lille)

Meilleur gardien de Ligue 1 : Anthony Lopes (OL), Mika Maignan (LOSC), Keylor Navas (PSG), Steve Mandanda (OM), Benjamin Lecompte (AS Monaco)

Meilleur espoir de Ligue 1 : Eduardo Camavinga (Stade Rennais), Sofiane Diop (AS Monaco), Aurélien Tchouameni (AS Monaco), Amine Gouiri (OGC Nice), Maxence Caqueret (OL)

Meilleur entraîneur de Ligue 1 : Christophe Galtier (LOSC), Niko Kovac (AS Monaco), Rudi Garcia (OL), Franck Haise (RC Lens), Christophe Pélissier (FC Lorient)

Meilleur joueur français évoluant à l'étranger : Hugo Lloris (Tottenham), N'Golo Kanté (Chelsea), Karim Benzema (Real Madrid), Ferland Mendy (Real Madrid), Ousmane Dembélé (FC Barcelone)