L1 - L'affiche du samedi soir (21h) avancée à 13h

La LFP a décidé d’aménager la programmation des journées de Ligue 1 Uber Eats à partir de la 26ème journée et jusqu’à la fin de la saison.

En France, les matches du samedi soir sont une tradition. Il y a de cela quelques années, le multiplex programmé à 20 heures était même un incontournable des amoureux de football. Cet horaire permettait notamment aux supporters d'effectuer de longs déplacements et aux tribunes d'être garnies. Depuis, la tradition se perd...

Cette saison, une seule rencontre de Ligue 1 se jouait le samedi soir. Non pas à 20h, mais à 21h. Un choix qui avait déjà récolté quelques critiques. Et force est de constater que celles-ci devraient se faire encore plus nombreuses. Et pour cause, la Ligue de Football Professionnel (LFP) vient d'annoncer un nouveau changement.

"Offrir à la Ligue 1 Uber Eats l’exposition la plus large possible"

La nouvelle est tombée ce mercredi matin, via un communiqué officiel. "À la demande du Groupe CANAL+, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé d’aménager la programmation des journées de Ligue 1 Uber Eats à partir de la 26ème journée et jusqu’à la fin de la saison", annonce celui-ci.

"Initialement programmée le samedi à 21h00, l’affiche du samedi soir sera avancée désormais à 13h00 à partir de la 26ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Ce nouvel horaire permet d’offrir à la Ligue 1 Uber Eats l’exposition la plus large possible sur les antennes du Groupe CANAL+, diffuseur exclusif de la compétition jusqu’à la fin de la saison", précise ensuite l'instance du football tricolore. L'idée serait d'exporter la Ligue 1 à l'international et d'ouvrir le championnat français à de nouvelles audiences.