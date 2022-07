L’UEFA va former des agents à partir de septembre

Alors qu’une licence FIFA pourrait bientôt être obligatoire pour les agents, l’UEFA dispense une formation pointue pour les conseillers des joueurs.

Le débat sur l’encadrement de l’activité d’agent bat son plein depuis plusieurs années et suscite de nombreux débats dans le milieu. Avec notamment le rétablissement d’une licence FIFA pour tous les agents.





En parallèle de ce débat, l’UEFA va lancer, dans la foulée du mercato estival, une formation permettant aux agents et conseillers qui ont déjà une expérience dans le monde du football de se perfectionner un peu plus et de donner une dimension plus internationale à leur métier.





« Cette formation, c’est l’occasion de rencontrer des personnes importantes dans le monde du foot, de travailler la manière dont ont se crée un réseau ou on aborde une famille, un joueur », explique Raquel Rosa directrice du UEFA Players agent programme et aussi conseil de Dayot Upamecano.





"Ce sera très pointu"





Si les cours ont lieu à Nyon au siège de l’UEFA, entre septembre, octobre et novembre, les participants visiteront aussi certains clubs de Bundesliga pour y rencontrer et découvrir toutes les composantes d’un club : du directeur sportif au président en passant par les personnes en charge du marketing.





De manière plus théorique, la formation a pour but de dispenser plusieurs outils de négociations mais aussi les règles, parfois différentes, en vigueur dans les ligues les plus prestigieuses. « L’idée est aussi de comprendre comment on travaille à l’international, quelles sont les différences entre l’Italie et la France, par exemple, en termes de contrat. Ce sera très pointu », détaille Raquel Rosa qui confirme qu’un diplôme reconnu par l’UEFA sera décerné à la fin de cette période d’apprentissage.