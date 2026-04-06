L'UEFA confronte Barcelone et l'Atlético à leur bilan négatif

L'Union européenne de football (UEFA) a annoncé la désignation de l'arbitre roumain Ștefan Covaci pour diriger le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions entre Barcelone et l'Atlético de Madrid, qui se déroulera mercredi prochain au Camp Nou.

Kovács (41 ans) est l'un des arbitres les plus en vue de l'élite européenne et possède un palmarès impressionnant qui reflète la grande confiance que lui accorde l'UEFA.

Il avait été choisi pour arbitrer la dernière finale de la Ligue des champions entre l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain, devenant ainsi le premier arbitre à diriger les finales des trois plus grandes compétitions de clubs européens : la finale de la Ligue Europa Conférence 2022 entre la Roma et le Feyenoord, la finale de la Ligue Europa 2023-2024 entre l'Atalanta et le Bayer Leverkusen, ainsi que la finale de la Ligue des champions.

Par ailleurs, Kovač a arbitré de nombreuses rencontres impliquant Barcelone ou l'Atlético, mais aucune de ces deux équipes n'a remporté les matchs où Kovač officiait en tant qu'arbitre, que ce soit en Liga ou même dans les compétitions continentales.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a souligné que le match de mercredi sera le septième de Kovač dans l'édition de cette saison de la Ligue des champions, puisqu'il a déjà arbitré des matchs des Rojiblancos, mais qu'il n'a jamais arbitré de rencontre des Blaugranas dans cette compétition.

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Le Real Madrid est l'équipe espagnole pour laquelle Kovac a arbitré le plus grand nombre de matchs en Espagne (cinq rencontres), avec quatre défaites et un match nul cette saison.

Du côté de Barcelone, ce sera la troisième rencontre que Kovac dirigera face au club catalan, qui n'a pas encore connu la victoire sous ses ordres.