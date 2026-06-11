L’ouverture de la Coupe du monde 2026, la plus controversée de l’histoire

Le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026, disputé ce jeudi entre le Mexique, pays hôte, et l’Afrique du Sud, a été marqué par un événement sans précédent dans l’histoire de la compétition.

Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, trois joueurs ont été expulsés lors du match d’ouverture : deux Sud-Africains et un Mexicain.

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Une faille de sécurité menace par ailleurs la sécurité des joueurs argentins durant le tournoi.

À la 50^e minute, l’arbitre brésilien Wilton Sampaio a expulsé le Sud-Africain Sifilo Sitolo.

Les dernières minutes ont été tout aussi chaudes : Themba Zwane a à son tour été exclu à la 84^e, avant que le Mexicain César Montes ne suive le même chemin dans le temps additionnel (90^e+2).

Le Mexique l’a emporté 2-0, grâce aux buts de Julián Quiñones (9^e) et Raúl Jiménez (67^e).

La rencontre était dirigée par Sampaio (44 ans), arbitre international depuis 2013 et présent au Mondial 2022, où il a officié quatre rencontres, dont le quart de finale Angleterre-France.







