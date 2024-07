L'ombre de Zidane grandit sur Deschamps

Didier Deschamps a été brutalement invité à cesser de "s'accrocher" au poste de sélectionneur de l'équipe de France

Le sélectionneur de l'équipe de France est sous pression pour abandonner son rôle après la défaite des Bleus en demi-finale de l'Euro 2024 face à l'Espagne sur le score de 2-1 mardi soir. Bien que Randal Kolo Muani ait donné l'avantage aux vainqueurs de la Coupe du monde 2018 en début de match, la Roja a effectué une remontée énergique pour prendre l'avantage grâce à deux buts rapides de Lamine Yamal et Dani Olmo.

Deschamps, qui est sous contrat jusqu'en 2026, est apparu à la fois frustré et défiant lorsqu'il a été interrogé sur son avenir après la défaite. Il a insisté sur le fait qu'il avait rempli les objectifs fixés par le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo.

"Vous êtes formidables... Demandez à mon président", a-t-il déclaré aux journalistes. "Là-bas, je viens de perdre une demi-finale... Je vous respecte, je respecte aussi les gens qui ont des responsabilités. Vous connaissez très bien la situation et ce que pense mon président".

La défaite contre l'Espagne a intensifié les appels à une nouvelle direction pour les Bleus. Daniel Riolo, journaliste français, n'a pas mâché ses mots lors de l'émission After Foot sur RMC Sport, exhortant Deschamps à passer à autre chose après 12 ans à la tête de l'équipe.

"Il s'accroche, il reste. Peut-être que là, lui demander s'il part, ça peut le perturber, mais la question se posera demain, ou quand il voudra", a-t-il déclaré. "Mais le gars est là depuis 12 ans et il ne veut vraiment pas entendre la question... stop. Cela suffit. Allez, partez. Va jouer au padel en paix à Monaco, au soleil. Passez à autre chose."

Riolo a également suggéré que les appels persistants pour que Zidane prenne les rênes de l'équipe nationale mettent Deschamps mal à l'aise.

"Il ne veut vraiment pas que Zidane prenne la tête de l'équipe de France parce qu'il sait que tout le monde le veut", a-t-il déclaré.

"Il est contre cette idée. Ça lui fait tellement mal qu'on attende de Zidane qu'il soit un sauveur, alors que lui qui a gagné une Coupe du monde et qui vient de jouer une demi-finale à l'Euro, on veut qu'il parte. Psychologiquement, cet homme est atteint. Affecté par le fait que depuis le début de sa carrière, il n'est pas le beau gosse de l'histoire. Il est le vilain de l'histoire. Et il le prend très mal. C'est une cicatrice depuis qu'à 20 ans, Michel Platini a dit de lui qu'il était un porteur d'eau quand il a commencé en équipe de France.

"Il vit mal le fait de ne pas avoir la reconnaissance à la hauteur de son palmarès. C'est une cicatrice. Il veut être aimé et il voit que les gens ne l'aiment pas complètement. Il sera toujours dans l'ombre de Zidane et de Platini, et il vit mal cela".