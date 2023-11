L'OM vendu ? Jérôme Rothen attaque les supporters marseillais

Jérôme Rothen a réagi aux rumeurs sur une potentielle vente de l'OM et tacle les supporters phocéens.

Depuis quelques années, la presse annonce que l'Olympique de Marseille est sur le marché. Mais le club phocéen n'est toujours pas vendu à l'heure actuelle. Alors que des rumeurs sur cette vente du club refont surface dans les médias, Jérôme Rothen s'offusque contre cette éventualité et attaque les fans marseillais qui souhaitent une telle initiative.

Jérôme Rothen reconnaît les efforts de Frank McCourt

Officiellement, les dirigeants de l'Olympique de Marseille n'ont pas mis le club sur le marché. Mais les rumeurs sur la vente ne cessent de s'intensifier chaque semaine. Ce que Jérôme Rothen ne comprend pas. « Je ne comprends pas cette dérive actuelle sur la vente du club. Il y en a qui ont sorti l’info du siècle soi-disant il y a quelques années maintenant. On est en 2023, on en est toujours au même stade », déplore le consultant sur les ondes de RMC. Pour l'ancien joueur du PSG, le propriétaire de l'OM, Frank McCourt ne peut pas investir de l'argent sur le club tout en ayant l'intention de le céder au plus offrant. «Il y a un actionnaire qui injecte de l’argent, pour avoir les joueurs qu’il y a actuellement et les récentes recrues. Il y a un propriétaire qui veut redresser la barre au niveau économique et ce sera le cas au mois de juin. Et pour autant, quand il faut mettre la main à la poche, il le fait. Le recrutement de Vitinha, l’arrivée d’Alexis Sanchez avec les salaires accordés. 500 millions d’euros en 7 ans. Il y a eu de l’investissement de fait, ça se respecte déjà », poursuit Jérôme Rothen.

Rothen s'énerve contre les supporters marseillais

Les dirigeants actuels de l'Olympique de Marseille ne s'entendent pas avec les supporters. En témoigne, les récents événements qui ont provoqué le départ prématuré de Marcelino. Ces derniers n'ont plus envie de voir l'équipe de Frank McCourt à la tête du club et souhaitent que ce dernier cède le club. Énervé par l'attitude de ses fans, qui selon lui, ne respectent pas le travail effectué par McCourt, Jérôme Rothen attaque. « J’en veux à tous les supporters qui souhaitent que l’OM soit racheté. Faites aujourd’hui avec les moyens de McCourt, c’est comme ça. Je veux bien qu’on me parle d’un rachat de l’OM, mais il n’y a pas beaucoup de personnes qui souhaitent racheter l’Olympique de Marseille, parce que sinon ça ferait belle lurette que McCourt avec tout ce qu’il prend dans la tronche qu’il aurait déjà vendu. Faites déjà avec l’actionnaire en place, qui a plutôt bien fait les choses dernièrement en s’entourant de personnes compétentes. Il n’y a personne aujourd’hui qui veut acheter l’OM », s'insurge-t-il.