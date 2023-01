L'OM va-t-il s'offrir l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1?

Après Ruslan Malinovskyi au milieu, l'OM devrait renforcer son secteur offensif. Avec l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1?

Troisième au classement et solide face aux grands, l'OM réalise pour l'instant une saison de très bonne facture. Après des premiers jours compliqués, Igor Tudor est parvenu à créer une réelle osmose dans un groupe de plus en plus sérieux. Mais ce n'est pas encore assez pour Pablo Longoria qui souhaite renforcer la puissance de feu de son équipe : les Marseillais veulent s'offrir l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1.

L'OM a ciblé un top buteur de Ligue 1

Pisté par plusieurs clubs anglais, Terem Moffi serait désormais également dans le viseur de l'OM. Le journal L'Équipe révèle en effet que Pablo Longoria aurait placé le buteur nigérian tout en haut de sa liste. Le club phocéen n'a pas encore officiellement contacté le club breton mais serait entré en contact avec l'entourage de Moffi pour sonder l'envie du Nigérian de rejoindre Marseille.

À Lorient depuis 2020 et son transfert à 8M en provenance de Courtrai, Terem Moffi s'est rapidement érigé comme l'un des meilleurs attaquants de France. Cette saison, l'attaquant nigérian de 23 ans a inscrit 12 buts en Ligue 1, faisant de lui le deuxième meilleur buteur du championnat ex-aequo avec Jonathan David à un but seulement de Kylian Mbappé. Son contrat chez les Merlus prendra fin en juin 2024 et aucune prolongation n'est d'actualité.

L'opération coûtera quoi qu'il en soit cher car Lorient est réputé pour ne pas brader ses joueurs. Et l'OM est loin d'être seul sur le coup. West Ham serait prêt à lâcher 30M alors que l'OGC Nice a proposé 18M il y a quelques jours. Marseille devrait formuler une première offre de 18M assortie de divers bonus. Bamba Dieng, boudé par Igor Tudor, pourrait également être inclus dans la transaction.