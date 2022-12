L’OM avec Veretout mais sans Guendouzi face à Toulouse

En conférence de presse ce jeudi, Igor Tudor a confirmé l'absence de Mathéo Guendouzi, touché à la cheville, face à Toulouse jeudi.

Avec le podium en ligne de mire, l’Olympique de Marseille reçoit Toulouse, 12ème, pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1. Un mois et demi après son dernier match de Ligue remporté face à Monaco (3-2), le club phocéen tentera de reprendre sur de bons rails et de ne pas se faire surprendre par une équipe du TFC séduisante depuis le début de saison malgré des résultats en baisse avant la trêve Coupe du monde.

Guendouzi forfait contre Toulouse

Pour ce faire, Igor Tudor devra toutefois composer avec quelques absences. Amine Harit est bien sûr forfait en raison de sa grave blessure au genou tandis que Gerson est toujours en instance de départ pour Flamengo. Mais le technicien croate devra également se passer de Mathéo Guendouzi, revenu de la Coupe du monde et qui a repris l’entraînement ce lundi. « Mathéo (Guendouzi) a un problème à la cheville et n’est pas dans le groupe, Jordan (Veretout) l’est », a-t-il expliqué en conférence de presse ce mercredi.

Confronté à un manque de réalisme de ses joueurs offensifs (seul Alexis Sanchez a inscrit plus de 3 buts cette saison), Tudor et ses dirigeants souhaitent recruter en attaque cet hiver, il s’est expliqué à ce sujet. « C’est une demande prise conjointement avec le club, c’est une question factuelle. C’est normal qu’on ait besoin de recruter des joueurs de qualité et capable de marquer. Si on avait pu mettre quelques buts de plus, on serait dans une meilleure situation », a-t-il ajouté. Avec le départ de Luis Suarez, le probable transfert de Gerson, sur lequel Tudor ne s’est pas attardé, et la blessure d’Harit, l’OM tentera certainement de se renforcer en janvier.