L’OM a-t-il tout perdu en quatre jours ?

Distancé en Ligue 1 par le PSG dimanche, l’OM a été éliminé de la Coupe de France par Annecy mercredi. Terrible enchaînement pour les Marseillais…

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont-ils droit au bonheur ? Oui, mais il est régulièrement accompagné de son frère malheur, qui pointe à chaque fois le bout de son nez quelques jours plus tard. Les dernières semaines vécues par les hommes d’Igor Tudor l’illustrent à la perfection. Revenons un peu plus de trois semaines en arrière : Stade Vélodrome, huitièmes de finale de Coupe de France, OM-PSG.

Sortir le PSG pour sortir contre Annecy…

Face à un PSG privé de Kylian Mbappé, l’OM a réussi l’exploit de sortir le leader du championnat au Vélodrome. Bonheur intense dans la cité phocéenne et tableau dégagé jusqu’au dernier carré avec un tirage clément : Annecy, 10e de Ligue 2, qui est parti chercher ses deux dernières qualifications aux tirs au but. Résultat ? Une élimination des Phocéens (2-2, 6-7 t.a.b.).

L’espoir Mughe n’a pas suffi

Ce match, les Marseillais l’ont vécu mille fois. Bonheur, d’abord, avec l’ouverture du score signée Jordan Veretout. Puis malheur, avec les deux buts inscrits par les Annéciens coup sur coup. Retour du bonheur, grâce à l’inattendu François-Régis Mughe dans le temps additionnel, qui a rapidement laissé la place à son frère lors de la séance de tirs au but.

Un trophée, quel trophée ?

Marseille a perdu sa seule opportunité de remporter un titre cette année, le premier depuis la dernière Coupe de la Ligue en 2012. Car en Ligue 1, l’OM va également avoir du mal à aller chercher le trophée. Il y a cru, fortement, après avoir battu Toulouse (3-2) il y a moins de deux semaines. Derrière, le PSG est (re)venu au Vélodrome avec cinq petits points d’avance…

"On est obligés"

Les champions de France, qui ont enregistré le retour de Mbappé, allaient voir ce qu’ils allaient voir. "On est obligés" de l’emporter, se motivaient même les supporters marseillais sur les réseaux sociaux. Résultat des courses ? Un doublé du Kyk’s, un but pour Lionel Messi et à nouveau huit point d’écart entre le leader et son dauphin, à 13 journées de la fin.

En attendant Rennes…

"Semaine cauchemardesque pour l’OM, qui perd quasiment tout, a résumé Daniel Riolo sur RMC après l’élimination des Phocéens. Tu perds le peu d’espoir qu’il restait en L1, mais le titre restait envisageable en Coupe de France. Et là, ils font un match lamentable…" Encore un, après celui du Classique. "C’est notre faute, il va falloir assumer", a réagi Chancel Mbemba avant un déplacement difficile à Rennes dimanche…