L’OL assure l’essentiel face à Saint-Cyr en Coupe de France

L’Olympique Lyonnais a validé son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe de France en dominant Saint-Cyr Collonges (3-0), dimanche au Groupama Stadium. Face à une formation de Régional 1, les Lyonnais ont dû patienter avant de faire la différence, après une première période sans relief malgré une possession largement favorable.

Un long round d’observation

Avec un onze partiellement remanié, l’OL a rapidement installé le jeu dans le camp adverse mais s’est heurté à un bloc compact et discipliné. Les occasions ont été rares et le rythme haché, à l’image d’une première alerte sur la barre transversale puis de quelques tentatives repoussées par une défense valeureuse. Les visiteurs, organisés et solidaires, ont tenu jusqu’à la pause, laissant planer un léger doute dans les tribunes.

Au retour des vestiaires, la rencontre a basculé. Sur un coup de pied arrêté mal négocié par la défense rhodanienne, Abner a profité d’un ballon repoussé pour ouvrir le score à bout portant (52e). Libérés, les Lyonnais ont alors accentué leur pression, multipliant les situations dans la surface face à un adversaire progressivement émoussé.

Getty Images

Šulc scelle la qualification

L’entrée de Pavel Šulc a apporté davantage de percussion. Le milieu offensif a d’abord conclu une action collective pour faire le break (85e), avant de s’offrir un doublé dans le temps additionnel, après avoir éliminé le gardien (90e). Une fin de match maîtrisée qui a permis à l’OL d’éviter toute mauvaise surprise.

Sans briller, Lyon poursuit sa route et rejoindra le LOSC Lille au prochain tour. Saint-Cyr quitte la compétition avec les honneurs, après une résistance prolongée et un parcours salué.