L'offre généreuse du Barça pour une star de l'Atlético

Le dernier jour du mercato de l’été dernier, Barcelone a signé deux nouveaux joueurs, Joao Cancelo et Joao Felix

Ces deux joueurs ont été considérés comme des prouesses à l’époque, même s’ils n’ont pas connu une saison particulièrement bonne en Catalogne.

Ils sont tous deux retournés dans leurs clubs d’origine plus tôt cet été, et pour l’instant, il est loin d’être certain qu’ils reviendront. Des deux, Cancelo est peut-être le plus probable, d’autant plus que Barcelone vient d’accepter de vendre Julian Araujo à Bournemouth.

Selon Sport, Cancelo ne veut que retourner à Barcelone. Il a été approché par la Juventus et des clubs d’Arabie saoudite, mais son esprit est au Barça.

Barcelone est prêt à re-signer Cancelo, malgré une mauvaise saison en 2023-24 et son poste déjà pourvu. Une offre de prêt d'une valeur de 7 millions d'euros a été envoyée à Manchester City, avec une clause d'achat d'une valeur de 20 millions d'euros ajoutée. Les champions en titre de la Premier League ne sont pas prêts à envisager autre chose qu'un accord permanent - ce qui signifie que les deux clubs ne s'entendront pas sur les conditions pour l'instant.